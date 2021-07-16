Сигнал о возгорании поступил в 01-42 16 июля из переулка Дорожный, д. 8.

Сигнал о возгорании поступил в 01-42 16 июля из переулка Дорожный, д. 8.Из-за позднего обнаружения пожара, звонок в пожарную охрану поступил не своевременно и, на момент прибытия пожарных подразделений, дом горел по всей площади. Сотрудниками МЧС ликвидировали пожар на площади 275 кв. м. Сгорела кровля и внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На пожар выезжали 9 человек личного состава и 4 единицы техники.