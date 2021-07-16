С 19 июля офис продаж и обслуживания клиентов “ЭнергосбыТ Плюс” на улице Чайковского, 38Д во Владимире будет работать исключительно для юридических лиц. Принимать этот офис граждан

С 19 июля офис продаж и обслуживания клиентов “ЭнергосбыТ Плюс” на улице Чайковского, 38Д во Владимире будет работать исключительно для юридических лиц. Принимать этот офис граждан больше не будет. Об этом сообщается на официальном сайте энергосбытовой компании. Это связано с перепрофилированием офисов в областном центре на работу с отдельными категориями клиентов и повышением качества обслуживания