Александр Песке сравнил правительство Владимира Зеленского с Титаником, который совсем скоро встретится с айсбергом.

Александр Песке сравнил правительство Владимира Зеленского с Титаником, который совсем скоро встретится с айсбергом.Несколько дней назад прогремела новость о том, что свои полномочия сложил глава МВД Арсен Аваков, который был одним из главных долгожителей украинской власти. Отставка такого значимого чиновника стала важнейшей политической новостью в Украине. Теперь это событие прокомментировал политический обозреватель Александр Песке. Эксперт считает, что отставка Авакова напрямую связана с приближающимся крахом правительства Владимира Зеленского.В эфире ютуб-канала "Iton TV" Песке подчеркнул, что министра не уволили. Он добровольно вышел из правительства, так как является очень опытным и хитрым политиком, который знает, что нужно делать. В беседе с политологом ведущий шоу уточнил:"Аваков как бы почувствовал, что корабль тонет..."Швейцарский обозреватель подтвердил эту мысль и объяснил, что бывший глава МВД просто трезво оценил ситуацию и своевременно вышел из идущего ко дну правительства. Политик решил отойти в сторону, чтобы его не задело Титаником, когда тот врежется в айсберг – в том, что это произойдет, у политолога нет сомнений.Обозреватель абсолютно уверен в том, Владимир Зеленский и все его правительство уже изрядно выдохлись. По прогнозу Песке, смена власти на Украине произойдет уже очень скоро. Что касается Авакова, то он, по мнению Песке, теперь станет неким новым центром тяжести на Украине.Ранее "Дни.ру" писали о том, что отставку главы МВД прокомментировал политолог Тарас Березовец – он считает, что при Арсене Авакове .