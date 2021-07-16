Польский политолог Матеуш Пискорский раскритиковал аналитика Центра восточных исследований (OSW), бывшего советника посольства Польши в Москве Марию Доманскую за анализ статьи Владимира Путина Об историческом единстве русских и украинцев.

Польский политолог Матеуш Пискорский раскритиковал аналитика Центра восточных исследований (OSW), бывшего советника посольства Польши в Москве Марию Доманскую за статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".Комментарий Марии Доманской о статье Владимира Путина появился на сайте OWS на днях. Экс-дипломат пишет, что в тексте президента России есть антиукраинские тезисы. Также аналитик заявляет о "ритуальной российской пропаганде" и "явных угрозах Киеву". Кроме того, опубликованная на сайте Кремля статья, по мнению Доманской, является элементом давления на Германию и США.Матеуш Пискорский сомневается в компетентности польского аналитика. Политолог считает, что экс-дипломат занимается не очень грамотной публицистикой, комментируя статью Путина. Эксперт обратил внимание, что Доманская, анализируя текст российского лидера, не считает нужным выяснить, в чем же пропагандистский смысл материала.Также Пискорский заметил, что бывший аналитик OSW, заявляя о ненависти к России среди большинства украинцев, не указывает, откуда взяла такие данные. Именно поэтому польский политолог пришел к выводу, что такие аналитики и эксперты являются "ангажированными публицистами", которые готовы писать любую чушь, чтобы понравиться элитам."Поэтому мы вряд ли дождемся грамотного анализа и ответа на статью Владимира Путина", – считает Пискорский.Напомним, ранее президент России решение опубликовать статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Глава государства заявил, что сделал это именно сейчас, потому что миллионы жителей Украины хотят восстановить отношения с Россией.