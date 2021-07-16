В сети появилось видео аварии на злосчастном пешеходном переходе в центре Владимира на Большой Московской.

В сети появилось видео аварии на злосчастном пешеходном переходе в центре Владимира на Большой Московской.На камерах наружного наблюдения, установленных на Центре ИЗО, виден сам момент аварии. Джип двигался по левой полосе и не заметил пешехода., девушка от удара машины с московскими номерами была отброшена на несколько метров. Двадцатилетняя девушка пострадала, но госпитализация ей не потребовалась, сейчас лечится дома.Напомним, осенью на этом же пешеходном переходе сбили Дарью Марян, маму двоих детей, она скончалась на месте. В соцсетях снова разгорелась полемика о необходимости на этом переходе светофора. Но есть и предложения об установке лежачего полицейского.