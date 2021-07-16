Ютуб-проект Про молодежь знакомит людей с интересными личностями, которые реализовали свой потенциал в любимом деле. Новым героем выпуска стал 30-летний сибиряк Никита Россов, сумевший выстроить бизнес в селе Хомутово Иркутской области.

Ютуб-проект знакомит людей с интересными личностями, которые реализовали свой потенциал в любимом деле. Новым героем выпуска стал 30-летний сибиряк Никита Россов, сумевший выстроить бизнес в селе Хомутово Иркутской области.Жизнь молодого предпринимателя перевернулась три года назад. Тогда он был обыкновенным городским парнем с классическими перспективами на будущее, но ради идеи решился на серьезный шаг — переехать из Иркутска в деревню Грановщина и основать свою сыроварню. Позднее бизнес перекочевал в село Хомутово: производство расширилось от маленькой кухонки до серьезного предприятия.Никита Россов переехал в глубинку Сибири вместе со своими родными. Изначально мысль о создании семейного дела пришла в голову его матери. Женщина посетила сырный завод во Франции в ходе командировки, что вдохновило ее основать похожий бизнес на родине. Его назвали "Милаша".На первых порах дружное семейство варило продукцию в небольшом количестве. Ее приобретали друзья и знакомые, покупатели на ярмарках. А затем дело пошло в гору и позволило увеличить масштабы производства, нанять дополнительных работников. Сейчас смена на предприятии "Милаша" может приносить до 25 килограммов разнообразных сортов сыра. Теперь компания занимается и оптовыми поставками, также предприниматели открыли фирменный магазин на трассе, которая ведет к озеру Байкал."Вообще, чтобы поднять производство, надо пройти огонь и воду. Действительно, проблем было очень много. Одна из основных — это финансы, денег всегда не хватает. Вторая сложность — это сбыт, особенно, в тот момент, когда ты начинаешь превращаться с домашней маленькой сыроварни в профессиональную", — признался Никита Россов.Основная функция молодого бизнесмена на предприятии — маркетинг, хотя профессионально он этому не обучался. У Никиты Россова два высших образования: юридическое и кинематографическое. Мужчина постоянно развивается и получает новую полезную информацию для своей деятельности.Через пять лет предприниматель планирует иметь несколько фирменных отделов "Милаши" в городе, а через десять — приобрести несколько гектаров сельскохозяйственной земли и поставить там производство вместе с туристическим обслуживанием. Никита Россов уверен — за туризмом большое будущее.