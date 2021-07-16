В ночных клубах, ресторанах и кафе Москвы продолжатся проверки соблюдения противоэпидемических мер. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В ночных клубах, ресторанах и кафе Москвы продолжатся проверки соблюдения противоэпидемических мер. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.С 19 июля QR-коды перестанут быть обязательными для посещения заведений общепита Москвы. Мэр Сергей Собянин отметил, что система выполнила свою задачу – число привитых жителей столицы выросло, а заболеваемость удалось снизить.Несмотря на отмену QR-кодов, требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в том же формате. Это касается и клубов, и ночных заведений, сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24"."Проверки также будут проводиться на регулярной основе", – пояснил чиновник.Не присоединившиеся к системе QR-кодов заведения после открытия 19 июля обязаны соблюдать все требования Роспотребнадзора. "Бесковидные" заведения могут расставлять столы ближе, чем на 1,5 метра друг от друга, их посетители могут не носить маски и перчатки.Кроме того, с понедельника возобновляется работа развлекательных заведений, фудкортов и детских игровых комнат. Они также обязаны соблюдать противоэпидемические меры.Власти Москвы ввели систему QR-кодов в заведениях общепита 28 июня из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Рестораны и кафе могли принимать только привитых, переболевших COVID-19 или имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест. Мера не распространялась на веранды.