Теперь ему грозит пять лет колонии, либо штраф до 200 тысяч рублей.

В Гороховце суд рассмотрит уголовное дело об избиении полицейского.Местные правоохранители 10 июня остановили на улице 58-летнего выпившего мужчину, которого повезли в ЦРБ для медицинского освидетельствования.«Сотрудник полиции попросил задержанного надеть маску, на что в ответ получил удар кулаком по лицу», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.На агрессора завели дело. Теперь ему грозит пять лет колонии, либо штраф до 200 тысяч рублей.