Сегодня в 16 часов состоялась встреча губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в бизнес-сообществом по вопросам ограничений из-за коронавируса.

Сегодня в 16 часов состоялась встреча губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в бизнес-сообществом по вопросам ограничений из-за коронавируса.Результатом встречи стала отмена QR-кодов для всех предприятий сферы услуг, кроме отелей. До 15 сентября заведения общественного питания могут работать с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Обязательно наличие масок и дезинфицирующих средств, контроль температуры, расстановка столов с соблюдением дистанции и т.д.Допускается работа фут-кортов в торговых центрах при условии присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного количества.Размещение гостей в гостиницах и других местах временного проживания возможно только с предъявлением QR-кода, полученного на Госуслугах, или справки об отрицательном ПЦР-тесте. Это требование не распространяется на жителей Владимирской области.Ночным клубам, караоке-барам и другим подобным заведениям запрещено обслуживать клиентов с 23 до 6 утра.Также до 15 сентября предприятия сферы услуг должны привить не менее 60 процентов своих работников.с этими изменениями был подписан сегодня, заметим, что подобные послабления в ограничениях были приняты мэрией Москвы несколькими часами ранее.Фото: