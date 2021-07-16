В связи с расторжением муниципального контракта с ООО «АДМ», начиная с 19 июля 2021 года регулярные перевозки пассажиров города Владимира на автобусных маршрутах № 26 «Ул. Куйбышева - ул. Юго-Западная» и № 28 «Кольцевой» будет осуществлять транспортное предприятие ООО «ОКТО».
В связи с расторжением муниципального контракта с ООО «АДМ», начиная с 19 июля 2021 года регулярные перевозки пассажиров города Владимира на автобусных маршрутах № 26 «Ул. Куйбышева - ул. Юго-Западная» и № 28 «Кольцевой» будет осуществлять транспортное предприятие ООО «ОКТО».
С полным расписанием движения городского общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте мэрии Владимира (.