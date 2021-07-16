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<a href="https://33live.ru/novosti/16-07-2021-s-ponedelnika-vo-vladimire-passazhirskie-marshruty-№№-26-i-28-budet-obsluzhivat-novoe-transportnoe-predpriyatie.html" target="_blank">С понедельника во Владимире пассажирские маршруты №№ 26 и 28 будет обслуживать новое транспортное предприятие</a> - В связи с расторжением муниципального контракта с ООО «АДМ», начиная с 19 июля 2021 года регулярные перевозки пассажиров города Владимира на автобусных маршрутах № 26 «Ул. Куйбышева - ул. Юго-Западная» и № 28 «Кольцевой» будет осуществлять транспортное предприятие ООО «ОКТО».