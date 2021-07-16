Мероприятие намечено на 16 июля.

Владимир Сипягин встретится с представителями Ассоциации рестораторов и отельеров Владимирской области. Мероприятие состоится 16 июля в 16:00. Повестка – смягчение коронавирусных ограничений.По информации , участие в заседании примут президент Ассоциации рестораторов и отельеров Марина Земскова, вице-президент Александр Юрьев, руководитель реготделения «Опоры России» Александр Захаров и ещё 16 предпринимателей.Общепит представят: Д. Большаков («Кабуки 2.0», «Сохо»), И. Рождественский (Monica Group), М. Елашин («Вилки.Нет»), Н. Питиримов («Сити-микс», «Грильмания»), Р. Раимов («Рынок на Студеной»).Гостиницы: М. Питкевич («Отель Кремлевский»), Е. Брага («Николаевский посад»), С. Маркова («Отель Добролюбово»).Фитнес-клубы: А. Серан или В. Силантьева («Атмосфера», Ассоциация операторов фитнес-индустрии), А. Метлинов («Муравей», X-fit).Салоны красоты: И. Романов («Бабор»), М. Федорова (Cesare Ponti).Развлечения: И. Елесина («РусьКино»), О. Ухова («Джэм»), И. Жеребкина (Музей пряника), Я. Чесноков («ЯркоПарк»).Напомним, что с 12 июля посещать сферу услуг владимирцы могут только со справкой об отсутствии ковида. При этом в регионе не хватает вакцины для иммунизации всех желающих.Первый замгубернатора Александр Ремига уже приглашал предпринимателей на диалог, но рестораторы и отельеры от общения. Они просили личной встречи с главой региона.По результатам общения с представителями фитнес-центров и салонов красоты вице-губернатор