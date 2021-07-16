С понедельника, 19 июля, Москва отменяет обязательные QR-коды для посещения заведений общественного питания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Система была введена 28 июня.

С понедельника, 19 июля, Москва отменяет обязательные QR-коды для посещения заведений общественного питания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Система была введена 28 июня.QR-коды стали вынужденной мерой, призванной сократить число контактов между людьми в замкнутых помещениях, добавить мотивации тем, кто откладывал вакцинацию на потом.Такое решение побудило многих москвичей не медлить с прививкой. 33% жителей столицы признались, что введение QR-кодов для посещения кафе и ресторанов повлияло на их решение пройти вакцинацию. Такой вывод содержится в исследовании компании IFORS Research.Система QR-кодов выполнила свою задачу. Прививку от коронавируса двумя компонентами за последний месяц сделали два миллиона человек.Градоначальник поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с пандемией и ответственное отношение к принимаемым мерам. "Совместная работа позволила сделать дальнейшие шаги по нормализации обстановки и нормальной работе экономики", – сказал Собянин.Москва справляется с задачей по вакцинации, поэтому нужда в обязательных QR-кодах отпала. Система была отменена при первой возможности.Столица за короткий срок развернула масштабную вакцинацию. Мощности города позволяют прививать около 150 тысяч человек каждые сутки.Один из крупнейших центров вакцинации от коронавируса в Европе открылся в московском Гостином дворе. А прививочный центр в Лужниках является одним из крупнейших в мире.Напомним, что система QR-кодов в заведениях общепита Москвы действовала 21 день. Рестораны и кафе могли принимать только привитых, переболевших коронавирусом или имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест. Мера не распространялась на веранды.