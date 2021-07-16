Репосты, лайки, комментарии. Чему удивлялись пользователи на этой неделе? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Его представит Мария Платанюк.

Репосты, лайки, комментарии. Чему удивлялись пользователи на этой неделе? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Его представит Мария Платанюк.Покорители бездорожья, безбашенные электросамокатчики, суровые коммунальщики на покосе и гигантский сом. Где эти "клевые места"? Яркое сетевое- прямо сейчас.- Но по традиции заглянем в аккаунты ГТРК "Владимир". В инстаграме мы ответим на самые острые вопросы. Есть ли противопоказания к прививке от коронавируса? И почему "мусорная реформа" по-прежнему буксует? А в тик-ток ГТРК "Владимир" - восьмое чудо света. Почему именно так лошадей называют в Меленковском районе? Яркое видео- оцените сами.- Лето- время жарких трудовых будней и долгожданных отпусков. Вот так отпуску радуются и люди, и животные.Рекордные температуры испытывают на прочность мозг, тело и... железо. Как выяснилось, от жары плавятся и многострадальные автобусы. Вот такое видео появилось в соцсетях. Это владимирский маршрут 16 С.- А вот авторы следующего видео уверены: скорость реакции этот водитель потерял тоже из-за пресловутого зноя. Задержавшись на переходе, он едва не попал под фуру.- И еще один ролик из "АлексАвтоЛайф". Владелец электросамоката бесстрашно едет в потоке машин.- Во владимирском "Подслушано автомобилистов"- чудеса торможения. В сети пожаловались и на очереди в больницах. Где же социальная дистанция?- Столбик термометра все эти дни показывал устойчивое "за 30". А потому в Вязниках к примеру, так радовались кратковременному освежающему дождю и раскатам грома. Кадры Игоря Федотова из группы "Вязники наш город".- А вот в Суздальском районе продолжается "засуха". Люди подчёркивают: вода в кранах появилась. Но она не питьевая, а техническая.- А теперь вместе посмотрим видео, снятое в одном из дворов. Суровый владимирский косарь. Он реально косит песок! Кадры со страницы Андрея Кулагина.- В "Подслушано в Гусе" пеняют на свинство. В лесу жители обнаружили множество пустых ящиков из-под фруктов и овощей. Предполагают, что их бросили торговцы сезонным товаром. Здесь же- претензии к качеству бензина на одной из заправок. Его автор видео уже отправил на экспертизу. И здесь же- ностальгически-пронзительное. Вот так, увы, сейчас выглядит бывший лагерь "Дзержинец" в деревне Борзино.- А это уже свалки из Александровского района. Деревни Следнево и Соколово. И дорога в детсад по Овражной в Александрове. Ремонт был только в прошлом году. "Ямы по гарантии?".- На александровской улице Гагарина вот такой булыжник полетел в лобовое. Разборки, не иначе.- В ленту- утиное семейство из паблика "Подслушано Судогда". Утку с птенцами на одном из водоёмов запечатлел Альберт Ашрятов. В этом же паблике- прогулки вдоль реки Судогда. Удивительные по красоте пейзажи... глазами собаки.- А теперь вместе посмотрим на покорителей судогодского бездорожья. В сети пишут: "Летом в судогодском лесу дорога такая и погода такая", что даже ездовые академики пересели на квадроциклы.- В "Природе Владимирской области"- каменистый перекат на реке Судогде и махаон на клумбе. А В "Вязниках наш город"- красоты у воды. И на юга ехать не нужно. "Привет с близлежащих бюджетных Мальдив".- А в финале - кадры из "Подслушано во Владимире" - прогулка семьи кабанов в селе Чамерево. А также- чудо-сом. Фотографией улова поделился житель Мурома Павел Шелехов. Вес гигантской рыбы- 60 килограммов. А в прошлом году улов Павла потянул на центнер. Свои "клёвые места" он, впрочем, держит в секрете.Ваших интересных фото и видео мы ждём по номеру "вестийного вацапа". Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" в соцсетях. Будем вместе в эфире, и в сети. До встречи.