Оперуполномоченные ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочной закупки приобрели сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции...
«Оперуполномоченные ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочной закупки приобрели сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
На Каширском шоссе мужчина передал оперативникам документы, которые ранее были заказаны по размещенному в сети Интернет объявлению.
Гражданин пояснил, что официально не работает и занимается частной доставкой. За отдельную плату в размере около 500 рублей он привез запечатанный конверт, который получил от неизвестного мужчины.
Установлено, что приобретенный документ в указанной поликлинике не выдавался.
Стоимость подделки злоумышленники оценили в 5 тысяч рублей.
В настоящее время Отделением дознания ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление участников противоправной деятельности, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы сроком до 1 года.
Полицейские напоминают, что уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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