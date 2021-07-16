Оперуполномоченные ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочной закупки приобрели сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции...

«Оперуполномоченные ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочной закупки приобрели сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.На Каширском шоссе мужчина передал оперативникам документы, которые ранее были заказаны по размещенному в сети Интернет объявлению.Гражданин пояснил, что официально не работает и занимается частной доставкой. За отдельную плату в размере около 500 рублей он привез запечатанный конверт, который получил от неизвестного мужчины.Установлено, что приобретенный документ в указанной поликлинике не выдавался.Стоимость подделки злоумышленники оценили в 5 тысяч рублей.В настоящее время Отделением дознания ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление участников противоправной деятельности, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы сроком до 1 года.Полицейские напоминают, что уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22