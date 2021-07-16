Общее количество погибших за время пандемии достигло 1345 человек.

Общее количество погибших за время пандемии достигло 1345 человек.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 июля 2021 года лабораторно подтвержден 241 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.За то же время 238 больных выздоровели.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 959 случаев заболевания.Фото