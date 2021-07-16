ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается пропавшая без вести Толь Наталья Петровна, 1952 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается пропавшая без вести Толь Наталья Петровна, 1952 года рождения, которая 18 апреля 2021 года вышла из дома в районе Кузьминки и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, глаза темные, волосы темные с сединой.Была одета: белый платок с красно-зелеными цветами, бежевая куртка, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, черные ботинки.Особые приметы: передвигается с помощью трости.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: (495)709-26-02, (495)709-10-00 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18