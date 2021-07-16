22 июля 2021 года в старинном московском особняке П. П. Смирнова состоится очередное заседание Клуба имени Замятнина, продолжающее цикл дискуссий о судебной реформе, формировании доверительного отношения общества к судебной власти, суду и государству.

22 июля 2021 года в старинном московском особняке П. П. Смирнова состоится очередное заседание Клуба имени Замятнина, продолжающее цикл дискуссий о судебной реформе, формировании доверительного отношения общества к судебной власти, суду и государству.Тема заседания Клуба имени Замятнина: "Защита объектов интеллектуальной собственности в Сети "Интернет". Участники дискуссии обсудят актуальные вопросы практики Верховного суда (ВС) РФ и интеллектуального суда, проблемы привлечения к ответственности владельцев доменов разных уровней, вопросы правовой охраны произведения, пределы цитирования в интернет-СМИ и другое.В заседании примут участие председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, председатель Суда по интеллектуальным спорам Людмила Новоселова, председатель второго судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ Владимир Попов, член Совета Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян, главный научный сотрудник ИЗиСП и член корреспондент РАН Андрей Габов, генеральный директор сетевого издания "Дни.ру" Алексей Тарасов.Общность профессиональных интересов в правовой сфере и добровольное объединение специалистов являются основными принципами работы постоянно действующей дискуссионной площадки. Одна из амбициозных задач клуба – выработка и реализация механизмов формирования общественного мнения и эффективных инструментов оценки деятельности судебной системы.Клуб назван в честь Дмитрия Николаевича Замятнина – выдающегося государственного деятеля дореволюционной России. Генерал-прокурор был одним из активных сторонников судебной реформы Александра II. Замятнин, будучи министром юстиции, сократил число нерассмотренных уголовных дел, уменьшил и со временем отменил телесные наказания.