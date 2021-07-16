Ранее фигурант уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим.

4 июля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился представитель магазина, сообщивший о пропаже мебели из торговой точки.Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала момент хищения. Неизвестный мужчина, забрав из зала выставленную на продажу банкетку, спешно покинул магазин.В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, 30-летнего местного жителя. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим.Фигурант свою вину признал и пояснил, что, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавца, который на тот момент обслуживал клиента, похитил банкетку и хранил у себя дома, планируя впоследствии продать её.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято.