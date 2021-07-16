На Дмитриевском соборе Владимира специалисты ассоциации АУРА-Тех провели высокоточное сканирование белокаменных барельефов.

На Дмитриевском соборе Владимира специалисты ассоциации "АУРА-Тех" провели высокоточное сканирование белокаменных барельефов.Это часть программы "Музей без границ". Копии рельефов из белого камня, изготовленные с применением высоких технологий, смогут оценить незрячие и слабовидящие люди. Копии станут основой тактильной выставки "Белокаменная резьба в соборах древней Руси". Специалистов интересовала и ночная съёмка фасадов в "косом свете". Отметим, что технологии исключают "контактное" копирование.Татьяна Шефова, заведующая отделом управления объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО:- В нашем музее, музее природы уже проходила выставка "Трогательная история", где были представлены рельефы с Георгиевского собора Юрьева-Польского, предлагается расширение проекта.Дмитриевский собор - храм XII века, возведённый князем Всеволодом Большое Гнездо и освященный в честь великомученика Димитрия Солунского. Это канонический пример крестово-купольного храма школы Владимиро-Суздальского зодчества. Собор славится удивительной резьбой. Рельефы плотным ковром украшают аркатурно-колончатый пояс памятника и его третий ярус. Резных изображений - полторы тысячи. Именно поэтому Дмитриевский собор часто называют "белокаменной книгой" владимирской земли.