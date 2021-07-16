Статистика новых случаев заражения по-прежнему пугает.

Статистика новых случаев заражения по-прежнему пугает.Данные оперативного штаба о темпах распространения коронавируса в России по-прежнему заставляют настороженно относится к эпидемии. За сутки болезнь подтвердилась у 25 704 человек изо всех регионов страны.При этом было зафиксировано 799 летальных исходов. Выздоровели 21 932 пациента. Таким образом общее число исцелившихся за все время наблюдения за распространением ковида в России достигло отметки в 5 300 908 человек при 5 907 999 заразившихся. Болезнь унесла жизни 146 868 человек.Власти продолжают напоминать о необходимости массовой вакцинации. На данный момент это считается самым эффективным способом победы над болезнью. При этом уже сейчас можно говорить об успехах прошедшей кампании. Так, в Москве было принято решение об отмене системы QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. В илу оно вступит с 19 июля.Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных предпринимателей за ответственный подход. Во многом именно благодаря их стараниям удалось добиться столь важных показателей по вакцинации. Теперь ограничительные меры в городе могут быть ослаблены.