Во Владимире на переходе Мерседес сбил девушку, она пролетела несколько метров и проехала лицом по асфальту. В Сети появилось видео аварии, которая произошла накануне на пешеходном переходе

Во Владимире на переходе Мерседес сбил девушку, она пролетела несколько метров и проехала лицом по асфальту. В Сети появилось видео аварии, которая произошла накануне на пешеходном переходе у Центра ИЗО. Днем 15 июля автомобиль Мерседес сбил 20-летнюю девушку. Судя по видео, пешеход переходил дорогу по переходу, один автомобиль его пропустил, а вот из левого ряда