Сегодня в Суздале и его окрестностях открывается первая лаборатория современной драматургии Сенокос. В течение трёх дней на площадках под открытым небом пройдут читки лучших пьес современных драматургов.

Сегодня в Суздале и его окрестностях открывается первая лаборатория современной драматургии "Сенокос". В течение трёх дней на площадках под открытым небом пройдут читки лучших пьес современных драматургов.Организаторы "Сенокоса"- творческое сообщество "Мира", Школа -Студия МХАТ, фестиваль молодой драматургии "Любимовка" и сельский театр драмы и комедии в Фомихе. В течение недели студенты актёрского факультета мастерской режиссёра Виктора Рыжакова будут жить и трудиться в деревне. Работы " в поле" будут сменяться репетициями. Площадками , к примеру, станут заброшенная ГЭС, берег Нерли, церковь, один из покинутых домов. "Откуда я родился?". Так звучит тема этого года. В списке пьес: "Страна Вась"( автор Викентий Брызь), "Карась" Марины Дадыченко, "Мир красивых бабочек" Ивана Вырыпаева и другие.