Мы неоднократно уже писали о проблемах с водой в Суздальском районе. Изношенность сетей дополнялась аномально жаркой погодой, высоким разбором и, в результате, отсутствием воды у жителей десятка деревень в течение нескольких недель.

Мы неоднократно уже писали о проблемах с водой в Суздальском районе. Изношенность сетей дополнялась аномально жаркой погодой, высоким разбором и, в результате, отсутствием воды у жителей десятка деревень в течение нескольких недель.для обеспечения суздальчан питьевой водой.Вчера в паблике ВК «Подслушано Суздаль» была опубликована информация, что в Семеновском-Красном пробурили новую скважину, рабочие уже закончили и отправились в село Гавриловское, чтобы приступить к аналогичным работам.Автор поста уверен, что теперь их проблемы с водой будет решены.Фото: