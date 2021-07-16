Фигуранты приобрели фальшивки через интернет и расплатились ими в нескольких районах области.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кольчугинского района и его 19-летней подруги. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег).Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в феврале текущего года после поступившего сообщения об обнаружении банкноты с признаками подделки в одной из торговых точек Юрьев-Польского.Следователями во взаимодействии с оперативниками проведена масштабная работа по установлению обстоятельств совершенного преступления.Правоохранители установили, что фигуранты приобрели фальшивые банкноты через Интернет. В течение нескольких дней злоумышленники посетили Владимир, Александров, Юрьев-Польский и Кольчугино, где в разных торговых точках оплатили поддельными 5000 банкнотами приобретенную косметику, цветы, игрушки и продукты. Суммы покупок варьировались от нескольких сотен до 1500 рублей. Сдачу злоумышленники забирали уже настоящими банкнотами.Чтобы быть менее узнаваемой, девушка надевала специально приобретенный парик.Таким образом обвиняемые сбыли не менее пяти поддельных денежных купюр, номиналом 5 000 рублей. Четыре фальшивки полицейские изъяли при проведении обыска по месту жительства подозреваемых.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Справочно:В текущем году сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с территориальными подразделениями уже изъято более 190 поддельных денежных купюр.Определить подлинность купюры можно по нескольким очевидным признакам:- наличие радужного перелива с лицевой стороны банкноты в поле рядом с изображением постамента;- наличие микроперфорации;- наличие водяных знаков.- наличие микротекста.Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию!Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру!УМВД России по Владимирской области напоминает:За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.