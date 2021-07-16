Автомобилист не признал свою вину на суде, но прокуроры представили суду достаточно доказательств для обвинительного приговора.

Во Владимире Ленинский районный суд приговорил к трём годам колонии 27-летнего парня, по вине которого в аварии погиб человек.Вечером 4 июля прошлого года он ехал на «ВАЗ 21101» по трассе М-7 «Волга». На подъезде к Иванову мужчина не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль занесло, он вылетел на встречку и врезался в «Мерседес».В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался от полученных травм в больнице. Пассажирке «ВАЗа» причинен тяжкий вред здоровью.Автомобилист не признал свою вину на суде, но прокуроры представили суду достаточно доказательств для обвинительного приговора.Кроме срока заключения, осуждённый на 2,5 года лишён водительских прав.Приговор пока не вступил в законную силу.