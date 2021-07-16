Сотрудники городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 23 –летнего мужчину, который, угрожая ножом продавцу сетевого магазина на улице Горького, похитил денежные средства и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 23 –летнего мужчину, который, угрожая ножом продавцу сетевого магазина на улице Горького, похитил денежные средства и скрылся в неизвестном направлении.15 июля около одиннадцати утра сотрудники Росгвардии получили ориентировку и приступили к поиску подозреваемого. В результате розыскных мероприятий в одном из дворов росгвардейцы заметили гражданина схожего по приметам. При виде служебного автомобиля мужчина попытался скрыться, но был задержан правоохранителями, сообщила пресс-служба ведомства.Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции. В ходе досмотра у него были обнаружены денежные средства и кухонный нож.По данному факту возбуждено уголовное дело.