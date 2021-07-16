В знаменитом музейном комплексе Дворцовый завод открылась новая линия производства натуральных напитков. Чем можно утолить жажду в такую жару расскажет Екатерина Таманова.

В знаменитом музейном комплексе "Дворцовый завод" открылась новая линия производства натуральных напитков. Чем можно утолить жажду в такую жару расскажет Екатерина Таманова.Это первая партия натуральных лимонадов по старинном рецептам, еще из дореволюционных книг. Их Игорь Кехтер изучал несколько лет, сначала были домашние пробы, сейчас уже производство. Самый важный ингредиент в любых напитках - вода, говорит Игорь Эрикович. Здесь ее добывают из скважины, затем очищают.- Спроектировало под нас специальную водоочистку.Конкретно, под наши химические составы воды. Сегодня мы ,к счастью, можем иметь несколько видов воды для наших различных напитков и лимонадов. Качество воды соответствует сегодня всем требованиям , как СЭС, так и вкусовым качествам))Производство небольшое , практически фермерское , но с применением современных технологий. После очистки воду охлаждают до 2- х градусов. Затем смешивают с сиропом , морсом или соком, в зависимости от рецепта, и разливают по бутылкам, обязательно стеклянным. Линия розлива не большая. Но способна выпускать до 50 тысяч бутылок в месяц. Лимонады "Дворцовый завод" выпускают и детские, и взрослые с энергетическим эффектом.- Повышают иммунную составляющую человека и заряжают его энергией.Поэтому мы не очень рекомендуем для детей, потому что может быть эффект возбуждающий достаточно сильный. А для взрослого человека эта рецептура приятная полезная, и в некой степени, альтернатива энергетикам , которые сегодня есть на наших полках))Для лимонадов используют только натуральные продукты, например, "золотой корень" - привозят с Алтая . Ягоды - местные, в том числе, знаменитая Владимирская вишня. Но несмотря на натуральность, такой лимонад может простоять в холодильнике несколько лет.Екатерина Таманова - корреспондент:- На этом этапе бутылки дезинфицируют йодом. Далее в них поступает только очищенная от вредных примесей вода. Здесь дезинфицируют крышки. Благодаря такой культуре производства у лимонада срок хранения от полугода до двух лет без консервантов."Натуральность , вкус и польза " - три аргумента в пользу лимонадов., говорит Игорь Кехтер. В будущем добавится еще один - скоро на Дворцовый Завод можно будет приехать на экскурсию.Екатерина Таманова ,Андрей Синягин, Вести Владимир.