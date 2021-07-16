Во Владимире с 19 июля обслуживать маршруты № 26 «Улица Куйбышева - улица Юго-Западная» и № 28 «Кольцевой» будет ООО «ОКТО». Об этом сообщили в мэрии Владимира. Таким образом, компания «АДМ» ..

Во Владимире с 19 июля обслуживать маршруты № 26 «Улица Куйбышева - улица Юго-Западная» и № 28 «Кольцевой» будет ООО «ОКТО». Об этом сообщили в мэрии Владимира.Таким образом, компания «АДМ» окончательно уходит с рынка пассажирских перевозок.Напомним, что в ночь на 14 июля на стоянке предприятия пять автобусов, а днем ранее коллектив о многомесячной задержке заработной платы.Все это происходит на фоне того, что еще полгода назад организация являлась крупнейшим перевозчиком в областном центре и обслуживала 20 маршрутов.