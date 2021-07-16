Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор 27-летнему местному жителю, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор 27-летнему местному жителю, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека.В июле прошлого года в микрорайоне Юрьевец на улице Ноябрьская водитель автомобиля "ВАЗ 2110" В результате водитель и пассажир десятки, а также водитель иномарки госпитализированы с серьезными травмами.Судом установлено, что вечером 4 июля 2020 года она на«ВАЗ 21101», двигаясь по автодороге М-7 «Волга» в районе подъезда в сторону Иваново из Владимира он не справился с управлением на мокром дорожном покрытии. И допустил неконтролируемый занос и выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес».В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений водитель автомобиля «Мерседес» скончался в больнице, пассажирке автомобиля «ВАЗ 2110» причинен тяжкий вред здоровью.В судебном заседании вину в совершении преступления не признал. Государственным обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства, изобличающие подсудимого.Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Приговор не вступил в законную силу.Фото ".