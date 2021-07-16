В соцсетях продолжают появляться фотографии мусорных баков , переполненных медицинскими отходами из ковидных отделений А под ними пугающие комментарии. Вести выяснили , как утилизируются опасные отходы класса В.

В соцсетях продолжают появляться фотографии мусорных баков, переполненных медицинскими отходами из ковидных отделений А под ними пугающие комментарии. Вести выяснили , как утилизируются опасные отходы класса В.Это видео сотрудники шестой инфекционной больницы Владимира сняли специально для зрителей Вестей. Там все медицинские принадлежности из Красной зоны обеззараживается с помощью установки Балтнер. Она также находится в Красной зоне. Отходы помещают в термопакет с термоиндикатором, а затем в "Балтнер". Обработка проходит 40 минут при температуре 114 градусов. После пакет помещают в пресс. И в завершении приклеивают чек, на котором указана дата и время цикла. Дальше отходы передают на вывоз. Подобные установки есть во всех инфекционных отделениях области.