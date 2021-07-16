Владимирские рестораторы добились отмены QR-кодов в ресторанах. Непривитые владимирцы теперь смогут прийти в кафе, рестораны и бары до 23.00. Напомним, представители общепита очень долго

Владимирские рестораторы добились отмены QR-кодов в ресторанах. Непривитые владимирцы теперь смогут прийти в кафе, рестораны и бары до 23.00. Напомним, представители общепита очень долго добивались личной встречи с губернатором, чтобы обсудить отмену жестких ограничений. Сипягин наконец согласился. Ранее жесткие ограничения были отменены для фитнес-центров, салонов красоты и парикмахерских.