В регионе проводятся церемонии награждения супругов в связи с 50, 60 и 70-летием совместной жизни. В связи с эпидемиологической ситуацией, чествование проходит в домашних условиях.

В регионе проводятся церемонии награждения супругов в связи с 50, 60 и 70-летием совместной жизни. В связи с эпидемиологической ситуацией, чествование проходит в домашних условиях.На днях супругов-долгожителей поздравили специалисты Селивановского комплексного центра социального обслуживания населения. Юбиляры с нежностью показывали старые фотографии, делились своими воспоминаниями о первом знакомстве, о счастливых моментах жизни. Каждая семья рассказала свой секрет счастливой семейной жизни, проверенный временем.Супруги Владимир Алексеевич и Любовь Александровна Безукладновы сохранили тепло своих сердец и по сей день называют друг друга «любимый» и «любимая».В семье Владимира Александровича и Екатерины Викторовны Молевых по взгляду могут определить настроение и желания своей половины.«Пятьдесят лет все проблемы решаем сообща, ни разу не поругались по-крупному», – поделились Николай Владимирович и Вера Васильевна Тимины. В этой семье всегда царят любовь и согласие.