Сегодня в ходе подготовки к стратегическому учению Заслон-2021 во Владимирской области прошли учения СОБРа. Тренировка проходила почти в реальных боевых условиях.

Сегодня в ходе подготовки к стратегическому учению "Заслон-2021" во Владимирской области прошли учения СОБРа. Тренировка проходила почти в реальных боевых условиях.Сотрудники разбились на 2 лагеря - террористов и оперативников. По легенде, злоумышленники замечают машину СОБРа и начинают обстрел из здания. Это служит сигналом для группы быстрого реагирования, которая сидит в засаде. Через 20 секунд СОБРовцы начинают зачистку первого этажа, за ним второго. Всего три минуты, и задача выполнена. Командир отделения отметил, что офицеры справились на "отлично".Андрей Сироткин, командир СОБР управления Росгвардии по Владимирской области:- Подготовка проходит постоянно с первого дня, когда сотрудник становится на должность. Он постоянно занимается, тренируется. У нас есть план профессионально-физической подготовки. У нас есть периоды обучения. Каждый год мы тренируемся. Понятно, что мы моделируем ситуации, не похожие одна на другую, но даже при одной и той же ситуации в реальных боевых условиях каждая спецоперация уникальна.