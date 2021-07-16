Главный санитарный врач Владимирской области Татьяна Данилова издала постановление, которое обязывает привиться от коронавируса работников 12-ти отраслей. Организовать вакцинацию не менее

Главный санитарный врач Владимирской области Татьяна Данилова издала постановление, которое обязывает привиться от коронавируса работников 12-ти отраслей. Организовать вакцинацию не менее 60% своих сотрудников работодателям необходимо до 15 сентября. Постановление “О проведении профилактических прививок отдельным группам по эпидемическим показаниям” опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Татьяна Данилова сообщила, что эпидемическая ситуация по коронавирусу во Владимирской области “неблагополучная”.