Более 20 лет Геннадий Яковлевич посвятил службе в органах внутренних дел.

Совет ветеранов при межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный» и сотрудники полиции поздравили с 75-летним юбилеем ветерана ОВД Геннадия Яковлевича Ежова. Визит полицейских стал для ветерана милиции в отставке приятным сюрпризом.Геннадий Яковлевич более 20 лет посвятил службе в ОВД, работая на различных должностях. Ушел на пенсию в звании подполковника милиции с должности начальника ОБХСС.За годы работы его трудолюбие, честность и принципиальность неоднократно отмечались руководством ОВД. Сослуживцы отмечают, что при всей сложности работы, он всегда был внимательным, чутким, уравновешенным, выдержанным и спокойным человеком, умеющим расположить к себе людей. Никогда не уходил от проблем и всегда находил выход даже из самых сложных ситуаций. При этом всегда пользовался заслуженным авторитетом. За многолетнюю добросовестную службу в милиции он награжден рядом ведомственных наград.Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, ветеран продолжает принимать активное участие в общественной жизни, патриотическом и нравственном воспитании молодого поколения. В межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный» несет службу внук ветерана.Гости пожелали Геннадию Яковлевичу крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, бодрости духа, вручили благодарственное письмо и подарок.Принимая поздравления, Геннадий Яковлевич поблагодарил всех за добрые слова и внимание, пожелал всем действующим сотрудникам полиции успехов и сохранения славных традиций органов внутренних дел.