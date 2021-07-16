Воздушный мониторинг местности зафиксировал шесть очагов возгорания.

Под Покровом вновь загорелась городская свалка. Об этом рассказали в администрации Петушинского района.Воздушный мониторинг местности зафиксировал шесть очагов возгорания. Спасатели тушили отходы на протяжении всего дня. Причиной задымления стала установившаяся в регионе аномальная жара.Как сообщили в пресс-службе райадминистрации, управлению гражданской обороны и защиты населения поручено потушить огонь, проводить непрерывное обследование мусорного полигона, организовать пост круглосуточного дежурства.В выходные бульдозер начнёт засыпать грунтом очаги пламени.Напомним, что покровская свалка периодически с середины апреля. При этом полигон готовят к рекультивации. На разработку ПСД администрация Владимирской области