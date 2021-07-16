Накануне главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление, которое обязывает руководителей предприятий в 12 сферах деятельности организовать вакцинацию не менее 60% работников.
Накануне главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление, которое обязывает руководителей предприятий организовать вакцинацию не менее 60% работников.
Документ на сайте регионального управления Роспотребнадзора по Владимирской области
Всего это касается сотрудников 30 видов деятельности. Среди которых:
- образование, здравоохранение, социальная защита, социальное обслуживание и сотрудники правоохранительных органов;
- общественное питание;
- торговля и фармацевтическая деятельность;
- клиентские подразделения финансовых организаций;
- организации, оказывающие услуги почтовой связи;
- многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорт общего пользования, такси;
- жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика;
- салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны;
- физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны;
- театры, кинотеатры, концертные залы;
- музеи, библиотеки.
Согласно постановлению, первый компонент вакцины сотрудникам необходимо ввести до 15 августа. А второй не позже 15 сентября.
Фото