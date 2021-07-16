Накануне главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление, которое обязывает руководителей предприятий в 12 сферах деятельности организовать вакцинацию не менее 60% работников.

Накануне главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление, которое обязывает руководителей предприятий организовать вакцинацию не менее 60% работников.Документ на сайте регионального управления Роспотребнадзора по Владимирской областиВсего это касается сотрудников 30 видов деятельности. Среди которых:- образование, здравоохранение, социальная защита, социальное обслуживание и сотрудники правоохранительных органов;- общественное питание;- торговля и фармацевтическая деятельность;- клиентские подразделения финансовых организаций;- организации, оказывающие услуги почтовой связи;- многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;- транспорт общего пользования, такси;- жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика;- салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны;- физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны;- театры, кинотеатры, концертные залы;- музеи, библиотеки.Согласно постановлению, первый компонент вакцины сотрудникам необходимо ввести до 15 августа. А второй не позже 15 сентября.Фото