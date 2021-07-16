На 7 больше, чем накануне. В течение трёх последних дней ежесуточная прибавка только растёт. Так, глядишь, побьём и антирекорд в 255 заболевших за сутки, который пока остаётся за прошлой

На 7 больше, чем накануне. В течение трёх последних дней ежесуточная прибавка только растёт. Так, глядишь, побьём и антирекорд в 255 заболевших за сутки, который пока остаётся за прошлой пятницей. А вообще за три последних недели заболеваемость по коронавирусу выросла во Владимирской области в 3,6 раза. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже