Схему по поставке некачественной продукции выявил Россельхознадзор.

Россельхознадзор выявил незаконную схему ввода в оборот 241 тонны сливочного масла. Информация о лицах, причастных к правонарушениям, передана в правоохранительные органы.«Во время проверки документов в системе «Меркурий» обнаружено, что в десятки магазинов крупного ритейлера, которые находятся в Московской, Рязанской и Владимирской областях, поступали партии сливочного масла неизвестного происхождения. Из 241 тонны поставщиками из Свердловской области ввезено 238 тонн», - пояснили в пресс-службе ведомства.В схеме задействовано большое количество организаций и индивидуальных предпринимателей из Екатеринбурга, Оренбургской и Московской областей.«В одном из случаев первоначально продукция была зарегистрирована с 72,5% жирности, но в процессе перемещения между посредниками превращалась в 82,5%», - делятся подробностями специалисты надзорного органа.Далее опасная продукция попадала на прилавки супермаркетов. Разбираться с поставщиками некачественного товара теперь будут силовики.Россельхознадзор обратил внимание владельцев сетевых магазинов к тому, что поступление продукции животного происхождения легко проверяется и отслеживается через ФГИС «Меркурий».