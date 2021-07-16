Следствием Западного округа возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали дети...

Следствием Западного округа возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали дети.16 июля в 12:58 у дома 5 по улице Авиаторов водитель автомобиля «Мазда» совершила наезд на троих малолетних детей.Установлено, что двое взрослых граждан с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них совершила наезд водитель автомобиля «Мазда».В настоящее время пострадавшие дети госпитализированы в медицинское учреждение. Один из мальчиков доставлен в больницу на вертолёте Центра экстренной медицинской помощи. Им всем оказывается необходимая помощь.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».