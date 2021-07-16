Злоумышленники распространяли запрещенные препараты из разряда биологически активных добавок для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин...

«Замоскворецким районным судом г. Москвы признаны виновными трое участников организованной группы, обвиняемые в распространении БАДов для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество – сибутрамин», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Ранее, в результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили 38-летнюю жительницу Московской области, которая причастна к распространению сильнодействующих веществ.Злоумышленница осуществляла поставки запрещенных препаратов из разряда биологически активных добавок для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин. Она вовлекла в противоправную деятельность 30-летнюю работницу студии красоты, руководителем которой являлась. Женщины реализовывали препараты посредством почтовых отправлений, курьерской доставки и при личных встречах.Организатор группы была задержана на 1-й улице Бухвостова при передаче запрещенного вещества, массой 240 граммов. В роли покупателя выступила сотрудник полиции. При обследовании квартиры, студии красоты и машины злоумышленницы были обнаружены и изъяты почтовые отправления, упаковочный материал, капсулы и таблетки, содержащие, согласно проведенному исследованию, запрещенное вещество сибутрамин, массой свыше 560 граммов.Следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Злоумышленницам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В дальнейшем подозреваемая, пользуясь тем, что ее не заключили под стражу, продолжила противоправную деятельность. С помощью супруга она стала распространять запрещенные вещества посредством почтовых отправлений от имени задержавшего ее сотрудника полиции.Гражданка была задержана вместе с мужем в своей квартире в Подмосковье. При проведении обыска квартиры обнаружены и изъяты упаковки с почтовыми отправлениями, упаковочный материал, а также множество сумок, емкостей, коробок с заводскими упаковками, внутри которых находились вещества в виде капсул и таблеток. Экспертизой установлено, что в состав 4 402 капсул входит сильнодействующее вещество – сибутрамин, массой более 1 килограмма 115 граммов.Следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и домашнего ареста.В настоящее время Замоскворецким районным судом г. Москвы все подсудимые признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Организатор приговорена к лишению свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании п. «б» ч. 3.1, ч. 3.4 ст. 72 УК РФ «Исчисление сроков наказаний и зачет наказания» наказание считается отбытым. Ее соучастники приговорены к 1 и 2 годам условно с испытательным сроком 1 и 3 года.УНК ГУ МВД России по г. Москве