При участии пешеходов зарегистрировано 426 дорожно-транспортных происшествия.

За 2020 год во Владимирской области произошло 2043 аварии с пострадавшими. В ДТП на дорогах региона погибло 232 человека, 2760 получили травмы различной степени тяжести.С участием пешеходов зарегистрировано 426 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 74 владимирца, 374 – пострадали.По официальной статистике количество ДТП с участием пешеходов за 10 лет сократилось на 43%. Число пострадавших уменьшилось на 44%, а погибших – на 50%.