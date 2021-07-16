На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 июля 2021 года лабораторно подтвержден 241 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 июля 2021 года лабораторно подтвержден 241 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.69 случаев во Владимире, 26 сл. в Ковровском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Муромском, 18 сл. в Суздальском, 14 сл. в Киржачском, 13 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Гороховецком, 8 сл. в Собинском, 8 сл. в Судогодском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Камешковском 3 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Меленковском, 1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 959 случаев заболевания.9377 случаев во Владимире, 4748 сл. в Гусь-Хрустальном, 4361 сл. о. Муром, 2939 сл. в Ковровском, 2363 сл. в Александровском, 2278 сл. в Петушинском, 1635 сл. в Юрьев-Польском, 1586 сл. в Вязниковском, 1667 сл. в Кольчугинском, 1524 сл. в Суздальском, 1249 сл. в Собинском, 1262 сл. в Киржачском, 1131 сл. в Меленковском, 948 сл. в Камешковском, 917 сл. в Гороховецком, 814 сл. в Селивановском, 654 сл. в Судогодском, 516 сл. в г. Радужном.