Фигурант забрал деньги из кошелька и попросил таксиста вернуть его владелице.

С марте текущего года в Отделение МВД России по Гороховецкому району с заявлением о пропаже кошелька обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что случайно оставила кошелек на прилавке и ушла. Опомнившись, женщина вернулась, однако кошелька на месте уже не было. Через несколько дней кошелек принес ей принес водитель такси. Денег внутри не было.Сумма причиненного ущерба составила 5 000 рублей.Сотрудники полиции опросили таксиста, который пояснил, что подвозил мужчину, который отдал кошелек и попросил вернуть его владелице, сказав, что сам он не местный и нашел кошелек у магазина.В результате оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался 36-летний местный житель.Мужчина сознался в содеянном и возместил причиненный ущерб.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.