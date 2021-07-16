Владимирцев призывают принять участие в акции Спаси меня от жажды. Суть в том, чтобы обеспечить чистой питьевой водой бездомных животных и птиц.

Владимирцев призывают принять участие в акции "Спаси меня от жажды". Суть в том, чтобы обеспечить чистой питьевой водой бездомных животных и птиц.Жаркая погода продолжает накрывать регион, у животных все меньше вариантов для спасения от палящего солнца и жажды. Чтобы помочь им, достаточно поставить наполненные водой миски у себя во дворе или там, где обычно обитают, например, пернатые. Авторы акции призывают так же делиться этим в соцсетях и ставить хэштег "спаси меня от жажды". Владимирцы отмечают, в некоторых районах города уже замечены миски с водой. Кстати, советуют активисты, на ее дно лучше класть камень, чтобы она не перевернулась.