Никто не будет спорить с тем, что современная стоматология предлагает огромное количество методик, благодаря которым можно решить огромное количество разных задач.

Граждане активно пользуются услугами, подогревая интерес профессионалов в этой области. Последние все время совершенствуются, делают лучше технологии и методики восстановления зубного ряда. Многие предпочитают установить зубные импланты в Москве. На сегодняшний день эта услуга считается наиболее востребованной.

Нужно сказать о том, что имплант сам по себе представляет опору, которая расположена в челюстной кости. Он вводится туда, где раньше был зуб, после чего фиксируется коронка. На практике привычный имплант складывается из нескольких элементов:



имплант – это главная часть, определяющая функциональные возможности конструкции. Помещается в кость и там фиксируется. Часто рассматривается резьбовое соединение. Могут иметь форму конуса и цилиндра. Более предпочтительными считаются первые, потому что при их установке кость не слишком травмируется;

абатмент – часть конструкции, которая отвечает за соединение коронки и импланта. Нужна для удержания коронки;

коронка – наиболее важная часть для человека, потому что с ее помощью получается восполнить зубной ряд. Кроме того, она выполняет жевательную функцию.



Среди преимуществ имплантации нужно отметить следующие:



возможность использовать одномоментную имплантацию – в таком случае в лунку сразу после удаления зуба вставляется имплант. Благодаря такому подходу, получается снизить полное время, которое требуется для восстановления жевательной функции;

продолжительная эксплуатация – это следующее преимущество, на которое обращают внимание пользователи, выбирая имплантацию. Даже при установке одного импланта он будет восполнять ряд в течение жизни, конечно, при условии правильного ухода, регулярного посещения кабинета стоматолога и профессиональной гигиены;

коронки не доставляют неприятных ощущений.



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