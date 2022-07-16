Важный праздник православные христиане отмечают 16 июля.

Важный праздник православные христиане отмечают 16 июля.В Маков день христиане чтят память мучеников Марка и Мокия, с именем последнего и созвучно название праздника. Святые родились и жили в Римской империи в четвертом веке. Их жизнь закончилась трагически – святых было решено казнить из-за нежелания принести в жертву языческим идолам.На Руси же этот праздник связывали с братьями князьями Василием и Константином Ярославских, которые трагически погибли на поле боя против войска Хана Батыя. Через двести лет их идеально сохранившиеся мощи были найдены во время строительства нового храма. Этот день на Руси считался несчастливым.ТрадицииИсходя из названия, не сложно догадаться, что день связан с маками. Народ, как правило, собирали цветы и не только для использования в быту. Люди верили, что у мака есть магические способности – например, он приносит в дом деньги или отгоняет злых духов.ПриметыВ этот день народ обращал внимание на поведение насекомых. Комары и мошки, собирающиеся в стаи, предсказывали жаркую погоду в ближайшую неделю. Также особое значение имело поведение собак – если они валяются в пыли, значит, погода испортится. А еще сон, приснившийся в ночь на 16 июля, считается вещим.Что нельзя делать 16 июляСтоит отметить, что предки считали именно Маков день одним из самых опасных. Начатые 16 июля дела и даже отношения обернутся провалом. Более того, народ предпочитал оставаться дома – от греха подальше. Также стоит ограничить общение с близкими, есть риск попасть в конфликтную ситуацию.