Хлорелла – это микроводоросль, которая употребляется в пищу или в качестве биодобавок. Как и многие другие плоды моря, она богата полезными веществами, которые не будут лишними в организме.

Хлорелла – это микроводоросль, которая употребляется в пищу или в качестве биодобавок. Как и многие другие плоды моря, она богата полезными веществами, которые не будут лишними в организме.По количеству и концентрации витаминов, минералов и других микроэлементов хлореллу можно назвать рекордсменом и причислить к действительно заслуживающим свою популярность суперфудам.Маленькая порция микроводорослей восполнит нехватку:железа, необходимого для кроветворения, регенерации и терморегуляции;витамина С, который является главным природным средством для детоксикации организма и повышения иммунитета;витамина В12, отвечающего за высокий уровень энергии и стабильную работу нервной системы;витамина К, участвующего в синтезе белков, без которого невозможно восстановление и поддержание прочности соединительной ткани, правильное функционирование внутренних органов, крепость и устойчивость к деформации костного каркаса;каротиноидов, то есть, пигментов, без которых организм не вырабатывает целую группу жизненно важных витаминов. Среди них — А, способствующий сохранению зрения.Положительное влияние на обмен веществИзвестный факт: прием пищи, согласующийся с принципами здорового питания, должен представлять собой сбалансированный набор белков, жиров и углеводов. Все эти нутриенты содержатся в хлорелле.Одной из наиболее распространенных проблем современного рациона становится чрезмерное употребление простых углеводов и вредных липидов на фоне острого дефицита протеина. Преимущество хлореллы в том, что из нее организм получает именно полезные жиры и углеводы, а процентное соотношение с белком соответствует идеалу.То есть, включать микроводоросль в рацион целесообразно для восстановления здорового обмена веществ и приведения фигуры в норму.Главная ценность хлореллыУникальным продуктом хлореллу делает значительная концентрация пигмента хлорофилла, который неслучайно называют зеленым золотом: ведь его молекулярный состав крайне близок к человеческой крови.Именно благодаря хлорофиллу микроводоросль становится настоящим целительным снадобьем, повышающим сопротивляемость организма патологиям, улучшающим общее самочувствие и ускоряющим регенерацию клеток — то есть, продлевающим молодость.