Легкомоторный самолет «Бекас», принадлежащий авиационному центру «Панино» совершил жёсткую посадку в Спасском районе Рязанской области, зацепив линию электропередач и оставив две деревни без электричества.

Легкомоторный самолет «Бекас», принадлежащий авиационному центру «Панино» совершил жёсткую посадку в Спасском районе Рязанской области, зацепив линию электропередач и оставив две деревни без электричества.«По предварительной информации, причиной авиационного происшествия могла стать ошибка пилотирования», - пишет сетевое издание .На борту находились пилот и пассажир. Сообщается, что они не пострадали.