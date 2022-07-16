Об этом сообщает пресс-служба ФАС по Владимирской области.

Владимирская охранная организация получила штраф на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФАС по Владимирской области.ЧОП «Виктория» нарушило федеральный закон о защите конкуренции. Предприятие подписало соглашение, которое поддерживало цены на торгах в электронном аукционе. Сумма штрафа составляет 526 280 рублей.Антимонопольная служба объяснила, что если соглашение повышает, снижает или поддерживает цены на торгах, это приводит к административной ответственности.